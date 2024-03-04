Біля кордону Росії стартували масштабні військові навчання НАТО: в МЗС РФ відреагували

У Росії заявили, що навчання НАТО нібито "носять демонстративно провокаційний характер".
У понеділок, 14 березня, НАТО розпочало широкомасштабні військові навчання біля кордону із Росією. Навчання триватимуть майже два тижні - до 15 березня.
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
Відповідно до заяви, понад 20 000 солдатів із 14 країн візьмуть участь у навчаннях під керівництвом Норвегії Nordic Response 24 у північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції та за участю Фінляндії як члена НАТО вперше.
Інші країни-учасниці навчань включають Бельгію, Великобританію, Канаду, Данію, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію, Швецію та США.
"Навчання продемонструють оперативну спроможність, згуртованість і волю НАТО захищати всю територію Альянсу. Оскільки Steadfast Defender 24 будуть найбільшими навчаннями НАТО за останні десятиліття, підготовка до них і Nordic Response 24 триває вже протягом кількох років", - йдеться у повідомленні.
У Росії уже відреагували на навчання біля своїх кордонів.
"Росія стежить за навчаннями НАТО Nordic Response, що почалися, вони мають демонстративно провокаційний характер", - заявили в МЗС країни-агресора.
Нагадаємо, видання CNN пише, що армія США скорочує тисячі посад, щоб підготуватися до наступної великої війни.
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