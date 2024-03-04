Біля кордону Росії стартували масштабні військові навчання НАТО: в МЗС РФ відреагували

У Росії заявили, що навчання НАТО нібито "носять демонстративно провокаційний характер".

У понеділок, 14 березня, НАТО розпочало широкомасштабні військові навчання біля кордону із Росією. Навчання триватимуть майже два тижні - до 15 березня.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Також читайте Росія зосереджує велике угруповання на одному із напрямків фронту - яка є загроза

Відповідно до заяви, понад 20 000 солдатів із 14 країн візьмуть участь у навчаннях під керівництвом Норвегії Nordic Response 24 у північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції та за участю Фінляндії як члена НАТО вперше.

Інші країни-учасниці навчань включають Бельгію, Великобританію, Канаду, Данію, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди, Норвегію, Іспанію, Швецію та США.

"Навчання продемонструють оперативну спроможність, згуртованість і волю НАТО захищати всю територію Альянсу. Оскільки Steadfast Defender 24 будуть найбільшими навчаннями НАТО за останні десятиліття, підготовка до них і Nordic Response 24 триває вже протягом кількох років", - йдеться у повідомленні.

У Росії уже відреагували на навчання біля своїх кордонів.

"Росія стежить за навчаннями НАТО Nordic Response, що почалися, вони мають демонстративно провокаційний характер", - заявили в МЗС країни-агресора.

Нагадаємо, видання CNN пише, що армія США скорочує тисячі посад, щоб підготуватися до наступної великої війни.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber