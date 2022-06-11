Біля кордону України Білорусь розпочала масові військові навчання: у розвідці назвали головну мету тренувань

Від 7 червня Збройні Сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності біля українського кордону, які триватимуть до 16 липня.
Зокрема, Білорусь проводить масові військові тренування та навчання, основна мета яких - це "перехід із мирного на воєнний час".
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними ГУР, заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. В межах вказаних зборів відпрацьовуються:
- питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури,
- виконання заходів воєнного стану,
- а також протидія диверсійно-розвідувальним групам.
Окрім цього, в період з 22 червня до 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання, органи військового управління. Головна мета навчань та ж сама - це "перехід із мирного на воєнний час".
Також з 28 червня до 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.
Варто зазначити, як інформує Генеральний штаб ЗСУ за 11 червня, в ході перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності.
Читайте також: