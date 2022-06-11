Біля кордону України Білорусь розпочала масові військові навчання: у розвідці назвали головну мету тренувань

Від 7 червня Збройні Сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності біля українського кордону, які триватимуть до 16 липня.

Зокрема, Білорусь проводить масові військові тренування та навчання, основна мета яких - це "перехід із мирного на воєнний час".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними ГУР, заняття проводяться також серед строковиків після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. В межах вказаних зборів відпрацьовуються:

питання організації охорони та оборони об’єктів військової та цивільної інфраструктури,

виконання заходів воєнного стану,

а також протидія диверсійно-розвідувальним групам.

Окрім цього, в період з 22 червня до 1 липня в Гомельській області заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання, органи військового управління. Головна мета навчань та ж сама - це "перехід із мирного на воєнний час".

Також з 28 червня до 16 липня на території Жлобинського району Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Варто зазначити, як інформує Генеральний штаб ЗСУ за 11 червня, в ході перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності.

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