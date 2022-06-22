Біля Мармариса спалахнула масштабна лісова пожежа: вогонь гасять з авіації (відео)

В Амазонській затоці в районі Мугли, що біля турецького Мармариса, 21 червня спалахнула лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучені 14 літаків і 20 вертольотів.

Через пожежу евакуювали житлові будинки неподалік району і серед причин загорання розглядають зокрема й диверсію.

Про це повідомляє Hurriyet.

Вогонь за короткий час під дією вітру поширився на широку територію, полум’я швидко поширилося в бік затоки Отлук та охопило територію в понад 200 га.

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До ліквідації пожежі залучені 1494 рятувальники, 363 одиниці техніки загального користування та 39 будівельних машин.

Стежачи за розвитком подій, міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кіріші та міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу прибули до регіону, щоб оглянути роботи на пожежі.

"Треба бути уважнішими та обережнішими. На цей момент до населених пунктів відстань 3,5-4 кілометри", – сказав Кіріші.

"Наші друзі в лісі, наші друзі в жандармерії та поліції роблять свої оцінки. Це диверсія чи природна причина – вони оцінюють", – повідомив Сойлу.

Marmaris'ten gelen haberler hiç iyi değil. Yeni bir felakete doğru adım adım gidiliyor. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gece görüşlü helikopter olmadığı için müdahalenin durma noktasına geldiğini söylüyor.

Tüm bunlar geçen yıl yaşanmıştı, neden önlem alınmadı? pic.twitter.com/utR32rxMIT — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) June 21, 2022

"Через сильний вітер було важко впоратися з вогнем. Наразі всі установи в стані бойової готовності. Ми сподіваємося, що ми зможемо взяти це під контроль, коли вітер послабшає. Важко оцінити, наскільки вогонь охопив територію наразі. Ми всі зосереджені на тому, щоб разом загасити пожежу", – заявив мер Мармариса Мехмет Октай.

Видання зауважило, що пожежа спалахнула одночасно у трьох різних точках, що збільшує ймовірність диверсій.

Kahraman personelimiz, askerimiz, polisimiz, belediyelerimiz ve devletimizin tüm kurumları sahada topyekûn yangınla mücadele halinde.



Şüphesiz bu ateşi de söndürecek, umutları yeniden yeşerteceğiz. #Marmaris pic.twitter.com/kcbXSSGcGN — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 21, 2022

Нагадаємо, що в Чорному морі 21 червня продовжували палати видобувні платформі, відомі українцям як "вишки Бойка". Окупанти не могли загасити пожежу цілий день.

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