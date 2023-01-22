Біля меморіалу жертвам обстрілу Дніпра у Москві затримали жінку, яка вийшла з одиночним пікетом

Дівчину будуть судити за "дискредитацію армії" та "непідкорення поліції".

Біля меморіалу жертвам обстрілу Дніпра (пам'ятник Лесі Українці) у Москві затримано росіянку Катерину Вареник, яка вийшла з одиночним пікетом під гаслом "Україна нам не вороги, а брати".

Про це розповіли в Telegram-каналі SOTA.

Дівчину відвезли до відділку внутрішніх справ району Дорогомилове ЗАТ міста Москви.

Згодом стало відомо, що Катерину Вареник залишили у поліції на другу ніч.

Суд над затриманою за протоколами за "дискредитацію армії" та "непідкорення поліції" має відбутися завтра, 23 січня.

На відео можна побачити, що до дівчини, яка стояла з плакатом "Україна нам не вороги, а брати", підійшли двоє співробітників поліції та після перевірки документів дівчини, порадившись телефоном щодо напису на її плакаті, Катерину Вареник увезли.

Нагадаємо, до пам'ятника Лесі Українці в Москві, де виник стихійний меморіал на згадку про жертв ракетного обстрілу Дніпра, вже приїїжджала поліція для затримання одного з перехожих, який просто вигулював собаку поряд.

Повідомлялося, що силовики затримують всіх, хто покладає квіти до пам'ятника на згадку про жертв ракетного обстрілу Дніпра.

Тим часом у Дніпрі після влучання ракети в багатоповерхівку лікарка врятувала поранену дитину, хоч сама постраждала від вибуху.

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