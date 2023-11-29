Біля мерії столиці Норвегії з’явився прапор Палестини: що це означає (фото)

У середу, 29 листопада, мерія норвезької столиці Осло підняла палестинський прапор на знак солідарності з народом Гази, де загинули тисячі людей під час ізраїльської військової кампанії у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на AFP.

Ініціатива приурочена до Міжнародного дня солідарності з палестинським народом, який відзначається від 1978 року за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН.

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“Коли ми знаємо, що понад 5000 дітей втратили життя, тобто понад 275 шкільних класів, природно вшанувати їх”, — сказала в коментарі мер міста Осло Анн Ліндбое у кулуарах заходу, на який зібралося декілька пропалестинських активістів.

“Дуже важливо підкреслити, що Осло має бути містом для всіх. І наша невелика єврейська меншина, а також ті, хто має палестинське походження, повинні почуватися у безпеці, отримувати належну увагу та бути інтегрованими”, – додала вона.

Прапор Палестини біля мерії Осло / Фото: із соцмереж

У суботу, 25 листопада, муніципалітет Осло також вшанував пам'ять ізраїльських жертв теракту 7 жовтня.

На запит AFP посольство Ізраїлю в Норвегії відповіло, що “не має жодних проблем” із цим жестом солідарності з палестинцями.

Нагадаємо, у Нью-Йорку група пропалестинських протестувальників намагалася зірвати традиційний парад до Дня подяки.

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