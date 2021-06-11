Біля місця проведення саміту "Великої сімки" в Британії поліція заарештувала сім людей: яка причина

Поліція обшукала два авто.

В Англії поблизу місця проведення саміту "Великої сімки" (G7), який проходить на курорті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл,10 червня затримали сімох людей після обшуку їхніх авто.

Про це повідомили у місцевій поліції.

У поліції уточнили, що два автомобілі обшукали приблизно в трьох милях від місця проведення саміту G7 в Корнуоллі. Зокрема, вони зупинили легковик і фургон. Офіцери виявили фарбу, димові гранати і гучномовці.

Після цього правоохоронці затримали сімох осіб з цих авто. Станом на зараз заарештовані залишаються під вартою.

Seven people have been arrested after two vehicles were stopped in #Hayle.



Items including paint, smoke grenades and loud hailers were found.



We continue to support the facilitation of safe and legal protest but criminal activity and public disorder will not be tolerated. pic.twitter.com/hPFzwdtYGP — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) June 11, 2021

Нагадаємо, 11-13 червня в Британії пройде саміт "Великої сімки". Це буде перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії COVID-19. Також саміт стане першою великою міжнародною очною зустріччю у верхах, в якій візьме участь в якості президента США Джо Байден. Новини світу: "Велика сімка" збирається на саміт у Великій Британії Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання