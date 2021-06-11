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Біля місця проведення саміту "Великої сімки" в Британії поліція заарештувала сім людей: яка причина

Біля місця проведення саміту "Великої сімки" в Британії поліція заарештувала сім людей: яка причина

Associated Press

Поліція обшукала два авто.

В Англії поблизу місця проведення саміту "Великої сімки" (G7), який проходить на курорті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл,10 червня затримали сімох людей після обшуку їхніх авто. 

Про це повідомили у місцевій поліції.

У поліції уточнили, що два автомобілі обшукали приблизно в трьох милях від місця проведення саміту G7 в Корнуоллі. Зокрема, вони зупинили легковик і фургон. Офіцери виявили фарбу, димові гранати і гучномовці.

Після цього правоохоронці затримали сімох осіб з цих авто. Станом на зараз заарештовані залишаються під вартою.

Нагадаємо, 11-13 червня в Британії пройде саміт "Великої сімки". Це буде перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії COVID-19. Також саміт стане першою великою міжнародною очною зустріччю у верхах, в якій візьме участь в якості президента США Джо Байден.

Новини світу: "Велика сімка" збирається на саміт у Великій Британії

Новини світу: "Велика сімка" збирається на саміт у Великій Британії

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