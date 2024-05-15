Біля Москви виникла пожежа на території військової частини ФСБ (фото, відео)

Військова частина, де виникло загоряння, розташована на території заводу "Прогрес".
У підмосковному місті Балашиха ввечері 14 травня спалахнула пожежа на електричній підстанції військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання.
Про це повідомили мер Балашихи Сєргєй Юров та російські телеграм-канали.
Міський голова заявив, що на одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павлине сталося загоряння.
"Всі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, зараз пожежу загасили. Подачу електрики до будинків відновлено", – вказав Юров, не назвавши причину загоряння.
За інформацією російських медіа, зокрема телеграм-каналу Astra, пожежа виникла на території заводу "Прогрес". Там розташована військова частина 35533, яка входить до складу Науково-технічної служби ФСБ Росії. Повідомляється, що центр займається розробкою, виробництвом та тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу країни та цивільних підприємств.
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До слова, вранці 15 травня два дрони атакували паливну базу в Ростовській області Росії.
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