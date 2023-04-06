Біля Москви впав дрон: приземлився на завод, що виробляє російські системи ППО

У підмосков'ї на території заводу, що виробляє російські системи ППО, впав саморобний дрон.

Саморобний дрон із камерами впав на території заводу "Факел" у підмосковних Хімках. Там виробляють системи ППО "Тор" і "С-400" і модернізують "С-300" і "Осу".

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначається, що БПЛА розміром 30 на 30 см знайшли охоронці під час обходу території підприємства.

"За формою він нагадував квадрокоптер, помітно було, що зібраний саморобно. На корпусі закріплено кілька камер. Попередньо, дрон упав через заглушувачі зв'язку. Зараз його конструктора шукають правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ. Невідомий літальний апарат упав на дерево поблизу житлового будинку.

Крім того, раніше Москву "атакував" синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої Нової Москви біля залізничних колій.

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