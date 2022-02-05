Біля парламенту Молдови протестувальники наклали купу гною: фото

Учасники акції протестували проти високих тарифів на газ.

У столиці Молдови Кишиневі відбулася акція протесту, на яку зібралося кілька сотень людей, невдоволених зростанням тарифів на газ. Перед будівлею молдовського парламенту протестувальники висипали з мішків купу кізяків і встромили у неї таблички із закликом до влади "опалювати самостійно".

Фото із цієї акції опубліковано в суботу, 5 лютого, на Facebook-сторінці “Кишинев в теме”.

За даними організаторів протесту, які представляють опозиційні політичні сили, біля парламенту Молдови зібралося близько 600 людей. Владу звинувачують у провалі переговорів з російським “Газпромоом”, які призвели до різкого подорожчання газу в країні.

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Раніше у Молдові підвищили тарифи на газ для побутових споживачів із 569 до 785 доларів за тисячу кубометрів. Водночас зросла вартість опалення - гігакалорія здорожчала на 22 долари. Опозиція має намір опротестувати таке рішення влади у суді.

Нагадаємо, наприкінці січня парламент Молдови запровадив надзвичайний стан після погроз російського "Газпрому" про припинення постачання газу.

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