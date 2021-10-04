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Біля Південної Каліфорнії розлилася нафта: на пляж з океану виносить мертвих риб і птахів

Біля Південної Каліфорнії розлилася нафта: на пляж з океану виносить мертвих риб і птахів

Забуруднено майже 34 кв км території.

Поблизу узбережжя Південної Каліфорнії стався масштабний розлив нафти.

Про це з посиланням на місцевого інспектора повідомляє NPR.

За словами інспекторки округу Оріндж Катріна Фоулі, розлилося понад 450 тисяч літрів нафти на території 33,7 кв. кілометра. Аварія сталася через несправність трубопроводу, який з’єднаний з нафтовою платформою.

За даними Берегової охорони США, розслідування інциденту триває. Влада прибережного міста Гантінгтон-Біч заявила про "значний екологічний вплив" розливу. З океану викидає на пляж мертвих птахів та риб. 

© Associated Press
Associated Press

Як повідомлялося, суховантаж компанії-перевізника Sea Justice 27 квітня зіткнувся з нафтоналивним танкером A Symphony, який перебував на якірній стоянці в порту Циндао в Китаї. У результаті аварії в Жовтому морі стався розлив нафти.

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