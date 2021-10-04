Біля Південної Каліфорнії розлилася нафта: на пляж з океану виносить мертвих риб і птахів

Біля Південної Каліфорнії розлилася нафта: на пляж з океану виносить мертвих риб і птахів

Забуруднено майже 34 кв км території.

Поблизу узбережжя Південної Каліфорнії стався масштабний розлив нафти.

Про це з посиланням на місцевого інспектора повідомляє NPR.

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За словами інспекторки округу Оріндж Катріна Фоулі, розлилося понад 450 тисяч літрів нафти на території 33,7 кв. кілометра. Аварія сталася через несправність трубопроводу, який з’єднаний з нафтовою платформою.

За даними Берегової охорони США, розслідування інциденту триває. Влада прибережного міста Гантінгтон-Біч заявила про "значний екологічний вплив" розливу. З океану викидає на пляж мертвих птахів та риб.

Associated Press

Як повідомлялося, суховантаж компанії-перевізника Sea Justice 27 квітня зіткнувся з нафтоналивним танкером A Symphony, який перебував на якірній стоянці в порту Циндао в Китаї. У результаті аварії в Жовтому морі стався розлив нафти.

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