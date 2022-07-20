Біля столиці Греції вирує масштабна лісова пожежа: вогонь видно з відстані 50 км (фото, відео)

У вівторок, 19 липня, на північному сході Афін спалахнула велика пожежа, через яку грецькій владі довелося евакуювати мешканців дев'яти сіл біля підніжжя гори Пентелі та перекрити декілька доріг.

Про це повідомляє Reuters.

Клуби диму піднімалися в небо над горою Пентелі, розташованою приблизно за 27 км на північ від центру Афін.

Через пожежу на давньому храмі Парфенон на пагорбі Акрополя були багряні відблиски, а полум'я пожежі спостерігали з острова Евія, розташованого приблизно за 50 км.

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Близько 420 пожежників за допомогою 85 одиниць транспорту намагалися приборкати вогонь, який до пізнього вечора палав на кількох фронтах. Понад 24 гелікоптери та літаки скидали воду на полум'я, але вночі з міркувань безпеки їм довелося припинити роботу.

Рух на дорогах, що ведуть до Пентелі, було зупинено, а поліція допомагала мешканцям знайти дорогу з охоплених вогнем районів. Із дев'яти сіл біля підніжжя гори евакуювали мешканців.

Також було евакуйовано персонал однієї лікарні та Національної обсерваторії, які розташовані у небезпечній зоні.

Нагадаємо, неймовірна спека, місцями до 44 градусів, спричинила масові пожежі в Європі. Горять Франція, Іспанія, Португалія, Хорватія та Греція. Вогонь знищує великі площі лісів, будинки, загинули люди.

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