Біля столиці Греції вирує масштабна лісова пожежа: вогонь видно з відстані 50 км (фото, відео)

Полум’я лісової пожежі біля Афін роздмухує сильний вітер, влада евакуювала мешканців із кількох населених пунктів поблизу грецької столиці.
У вівторок, 19 липня, на північному сході Афін спалахнула велика пожежа, через яку грецькій владі довелося евакуювати мешканців дев'яти сіл біля підніжжя гори Пентелі та перекрити декілька доріг.
Про це повідомляє Reuters.
Клуби диму піднімалися в небо над горою Пентелі, розташованою приблизно за 27 км на північ від центру Афін.
Через пожежу на давньому храмі Парфенон на пагорбі Акрополя були багряні відблиски, а полум'я пожежі спостерігали з острова Евія, розташованого приблизно за 50 км.
Близько 420 пожежників за допомогою 85 одиниць транспорту намагалися приборкати вогонь, який до пізнього вечора палав на кількох фронтах. Понад 24 гелікоптери та літаки скидали воду на полум'я, але вночі з міркувань безпеки їм довелося припинити роботу.
Рух на дорогах, що ведуть до Пентелі, було зупинено, а поліція допомагала мешканцям знайти дорогу з охоплених вогнем районів. Із дев'яти сіл біля підніжжя гори евакуювали мешканців.
#BREAKING #GREECE #ATHENS— loveworld (@LoveWorld_Peopl) July 19, 2022
GREECE :#VIDEO TERRIFYING LARGE WILDFIRE ON THE SLOPES OF MOUNT PENTELI, JUST NORTH OF ATHENS!
Houses near to fire evacuated to avoid the fast-moving flames due to strong winds. #BreakingNews #Penteli #Athens #Wildfires #Incendio #Incendie pic.twitter.com/zjlgfOwhnj
Також було евакуйовано персонал однієї лікарні та Національної обсерваторії, які розташовані у небезпечній зоні.
Нагадаємо, неймовірна спека, місцями до 44 градусів, спричинила масові пожежі в Європі. Горять Франція, Іспанія, Португалія, Хорватія та Греція. Вогонь знищує великі площі лісів, будинки, загинули люди.
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