Біля столиці Сербії стався вибух на заводі ракетного палива: є загиблі та поранені (відео)

На відео, які поширюються у соціальних мережах, видно гігантські клуби диму.
У вівторок, 23 листопада, біля сербської столиці Белграда сталося декілька потужних вибухів на підприємстві EDePro, де виробляють протиградові ракети.
Про це повідомляє видання Blic.
Вибух на заводі, де могло перебувати близько 100 робітників, прогримів близько 14:00 за місцевим часом. На відео, які поширюються у соціальних мережах, видно гігантські клуби диму, що піднімаються вгору.
Bubanj potok jaka detonacija. pic.twitter.com/hyHvgjEszc— Marčeta - selidbe (@selidbemarceta) November 23, 2021
Через детонацію пошкоджено будівлі у розташованому неподалік селищі Бубань-Поток. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше двоє людей, ще півтора десятка отриамли поранення.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, раніше у Львові пролунав вибух на АТ “Львівський хімічний завод”, де виробляють, зокрема, медичний кисень.
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