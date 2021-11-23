Біля столиці Сербії стався вибух на заводі ракетного палива: є загиблі та поранені (відео)

Біля столиці Сербії стався вибух на заводі ракетного палива: є загиблі та поранені (відео)

На відео, які поширюються у соціальних мережах, видно гігантські клуби диму.

У вівторок, 23 листопада, біля сербської столиці Белграда сталося декілька потужних вибухів на підприємстві EDePro, де виробляють протиградові ракети.

Про це повідомляє видання Blic.

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Вибух на заводі, де могло перебувати близько 100 робітників, прогримів близько 14:00 за місцевим часом. На відео, які поширюються у соціальних мережах, видно гігантські клуби диму, що піднімаються вгору.

Bubanj potok jaka detonacija. pic.twitter.com/hyHvgjEszc — Marčeta - selidbe (@selidbemarceta) November 23, 2021

Через детонацію пошкоджено будівлі у розташованому неподалік селищі Бубань-Поток. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше двоє людей, ще півтора десятка отриамли поранення.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, раніше у Львові пролунав вибух на АТ “Львівський хімічний завод”, де виробляють, зокрема, медичний кисень.

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