Біля Торецька штурмові групи росіян проникли в бойові порядки ЗСУ

Штурмові групи армії РФ проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку. Окупантів виявляють та знищують.

Про це йдеться у заяві Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця".

На Краматорському та Торецькому напрямках війська загарбників атакували позиції Сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори.

"Для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня ЗСУ почали новий наступ у Курській області. На сході України армія РФ продовжувала зосереджувати атаки в центральній частині Донецької області, зауважують британські розвідники.

Читайте також:

Наші бійці показали ефектну дезінсекцію української землі