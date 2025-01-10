Біля Торецька штурмові групи росіян проникли в бойові порядки ЗСУ

Росіян знищують.
Штурмові групи армії РФ проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку. Окупантів виявляють та знищують.
Про це йдеться у заяві Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця".
На Краматорському та Торецькому напрямках війська загарбників атакували позиції Сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори.
"Для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 січня ЗСУ почали новий наступ у Курській області. На сході України армія РФ продовжувала зосереджувати атаки в центральній частині Донецької області, зауважують британські розвідники.
Читайте також:
- До околиць міста залишилося 2 км: що відбувається у Покровську на Донеччині
- Наступ армії РФ на Запоріжжя: місцева влада зробила заяву
- Бойові дії можуть розпочатися ще в одній області: військовий експерт ошелешив прогнозом