Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус: влада попереджає про загрозу цунамі

Підземні поштовхи були на глибині близько 21 км.

Біля південного узбережжя Аляски, США, стався землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера. Через підземні поштовхи влада попередила про загрозу цунамі.

Про це пише CNN.

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Землетрус зафіксували за 88,5 км на південний захід від Сенд-Пойнта, штат Аляска. Підземні поштовхи були на глибині близько 21 км.

"Через землетрус було оголошено коротке попередження про цунамі для частини Аляски поблизу Алеутських островів, що простягається від перевалу Унімак до входу Кеннеді. Пізніше було помічено невелике цунамі на висоті до 0,5 футів ( 0,1524 м) у Сенд-Пойнт і Кінг-Коув на Алясці", - пишуть журналісти.

Зазначається, що загрози цунамі на інших узбережжях Тихого океану в США і Канаді немає.

Нагадаємо, на початку липня стався землетрус стався біля узбережжя Азербайджану. Багато мешканців Баку вийшли вулиці міста з речами, зялкавшись коливань. Також землетрус відчули в азербайджанських містах Губа, Хачмаз, Сіязань і Сумгайит.

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