Біля узбережжя Лівії потонули 75 мігрантів: намагалися на човні потрапити у Європу

Біля узбережжя Лівії потонули 75 мігрантів: намагалися на човні потрапити у Європу

Врятувати і доправити до берега вдалось 15 біженців.

Біля узбережжя Лівії у Середземному морі потонули понад 75 мігрантів. Вони намагалися потрапити до Європи на човні.

Про це повідомило відділення Міжнародної організації з міграції у Лівії у Twitter.

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Як йдеться у повідомленні, потонули понад 75 біженців. Врятувати вдалося 15 вцілілих. Їх до лівійського міста Зуара доставили рибалки.

Як зазначають у Міжнародній організації з міграції у Лівії, з урахуванням цієї трагедії, в центральному Середземному морі впродовж цього року загалом загинуло понад 1 300 людей.

Нагадаємо, у Польщі заявляють, що в районі переходу в "Кузниці" не залишилося мігрантів, які перебували там понад тиждень. Частина мігрантів відлетіла додому.

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