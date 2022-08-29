Біля узбережжя Швеції спалахнула пожежа на лайнері – на борту 300 пасажирів

У територіальних водах Швеції, у понеділок, 29 серпня, на пасажирському теплоході спалахнула пожежа.

Пасажирський лайнер Stena Scandica перебуває поблизу шведського острова Гоцка-Санден. На його борту перебуває близько 300 пасажирів.

Про це пише EuroWeeklynews.

Надзвичайники вже розпочали рятувальну операцію.

За даними шведських ЗМІ, ймовірно, пожежа виникла в холодильному контейнері.

"Ми попередили всі наявні підрозділи, лоцманські катери, гелікоптери та інші судна поблизу, щоб врятувати людей", - сказала речниця Норвезької морської адміністрації Ліза Мьорнінг.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Австралії розжарили стратосферу.

Читайте також: