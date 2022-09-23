Біля узбережжя Сирії затонув човен з мігрантами: загинули понад пів сотні людей

Біля узбережжя Сирії у Середземному морі затонув човен, на якому перебували мігранти.

За даними міністра транспорту Лівану, наразі знайшли тіла 61 загиблого, 20 людей врятувалися.

Про це пише BBC.

Ті, хто вижив, перебувають у лікарні сирійського міста Тартус. Ці люди зазначили, що човен перевозив від 120 до 150 пасажирів з ливанського міста Міньє до Європи.

Влада поки не повідомляла, що стало причиною аварії. На місці події тривають рятувальні роботи.

Серед пасажирів були громадяни Лівану, Сирії та Палестини, зокрема жінки та діти.

Нагадаємо, уряд Австрії закликає вирішити проблему нелегальної міграції, оскільки понад 3000 нелегальних мігрантів і біженців прибули до країни цього тижня, перевищивши рекорд, досягнутий у перший тиждень вересня.

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