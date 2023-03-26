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Біля узбережжя Тунісу затонули кілька човнів із мігрантами, які намагалися втекти до Європи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Біля узбережжя Тунісу затонули кілька човнів із мігрантами, які намагалися втекти до Європи

Фото: pixabay.com

Ще близько 80 човнів із мігрантми берегова охорона Тунісу зупинила.

Президент Тунісу Каїс Саїд активізував репресивні дії проти мігрантів з інших країн Африки, що не мають документів. Це спричинило масову хвилю мігрантів до Європи. Так за останні кілька днів біля берегунів Тунісу затонули кілька човнів з мігрантами, які втікали до Італії.

Про це пише The Guardian.

За даними західних журналістів, за останні чотири дні п'ять човнів з мігрантами затонули біля південного міста Сфакс в Тунісі. Воно є головним пунктом відправлення для мігрантів. Тільки на одному з човнів загинули щонайменше 19 мігрантів з Африки. Загалом 67 людей зникли безвісти. 

Як уточнила берегова охорона Тунісу, ще близько 80 човнів берегова охорона зупинила. Вони курсували до Італії. Затримано понад 3 тисячі осіб, які походять в основному з африканських країн, що розташовані на південь від Сахари.

Нагадаємо, човен із сотнями мігрантів у неділю, 26 лютого, під час шторму розбився об скелі на півдні країни. За офіційними даними, загинули щонайменше 65 осіб. Рятувальники розповіли, що більшість мігрантів прибули з Афганістану, також на борту були громадяни Пакистану, Ірану, Сомалі та Сирії.

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