Біля великого порту Туреччини прогримів потужний вибух (фото, відео)

Вибух пролунав 7 серпня біля великого турецького комерційного порту Деріндже у Мармуровому морі.

Про це повідомляє CNN Turk.

Вибух біля порту в турецькому Деріндже прогримів у елеваторі в момент завантаження судна із зерном. Цей порт розташований за 95 км на схід від Стамбула.

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За попередньою інформацією, є постраждалі, поранено чотирьох людей.

Репортери повідомляють, що вибух, який пролунав близько 14:40, було чутно з усіх точок Ґельджюка (місто та район провінції Коджаелі в Мармуровому регіоні). На місце вибуху вирушили багато рятувальних команд. Після вибуху здійнявся сильний дим, який закрив небо.

Мер Деріндже Зекі Акгюль повідомив про вибух у силосах зернової компанії ТМО. Там зараз працюють бригади надзвичайних служб. Щодо постраждалих, то за словами мера, їхній стан не важкий: незначні травми. Акгюль зазначив, що територія з елеваторами розташована близько до порту, але не має жодного зв'язку з ним.

Офіційної інформації щодо причин вибуху від турецької влади наразі немає. Водночас висловлюються припущення, що вибух міг бути спричинений стисненим газом у зерносховищі.

Вибух біля порту Деріндже в Туреччині 7 серпня / Скриншот

Вибух біля порту Деріндже в Туреччині 7 серпня / Скриншот

У Туреччині пролунав вибух біля великого комерційного порту

Нагадаємо, 7 серпня також стало відомо, що на півдні Пакистану зійшов з рейок пасажирський потяг: щонайменше 30 людей загинули, ще 100 зазнали поранень. Рятувальники намагаються звільнити людей з-під уламків.

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