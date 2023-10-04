Біля Венеції з мосту впав автобус, загинула щонайменше 21 людина: серед пасажирів могли бути українці

За словами мера Венеції, на місці ДТП знайшли українські паспорти.
Біля Венеції сталася жахлива ДТП: автобус впав з естакади, з 10-метрової висоти на залізничну колію, і загорівся.
Про це передає ANSA.
За даними місцевої влади, відомо щонайменше про 21 загиблого. Серед них двоє дітей. 12 людей отримали поранення та щонайменше 4 зникли безвісти. Є побоювання, що кількість загиблих може зрости.
На місце аварії працювали пожежники та медики. "Дуже багато смертей, дуже багато" – це перші слова пожежника, який на кілька хвилин покинув місце аварії.
В автобусі знайшли українські паспорти
Як передає Sky News, мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що на місці події знайшли українські паспорти.
"Кілька загиблих були іноземцями, ми знайшли українські паспорти", - сказав він.
Мер назвав інцидент "жахливою трагедією".
"Я негайно наказав місту оголосити жалобу в пам'ять про багатьох жертв, які були в розбитому автобусі. Апокаліптична сцена, немає слів", - написав він у соцмережах.
"В автобусі на момент аварії перебували туристи різних національностей", - додали в італійській поліції.
В МЗС України поки не коментували інцидент і не підтвердили, чи дійсно серед пасажирів автобуса були українці.
Раніше повідомлялося, що українці потрапили у смертельну ДТП в автобусі в Чорногорії.
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