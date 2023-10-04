Біля Венеції з мосту впав автобус, загинула щонайменше 21 людина: серед пасажирів могли бути українці

За словами мера Венеції, на місці ДТП знайшли українські паспорти.

Біля Венеції сталася жахлива ДТП: автобус впав з естакади, з 10-метрової висоти на залізничну колію, і загорівся.

Про це передає ANSA.

За даними місцевої влади, відомо щонайменше про 21 загиблого. Серед них двоє дітей. 12 людей отримали поранення та щонайменше 4 зникли безвісти. Є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

На місце аварії працювали пожежники та медики. "Дуже багато смертей, дуже багато" – це перші слова пожежника, який на кілька хвилин покинув місце аварії.

В автобусі знайшли українські паспорти

Як передає Sky News, мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що на місці події знайшли українські паспорти.

"Кілька загиблих були іноземцями, ми знайшли українські паспорти", - сказав він.

Мер назвав інцидент "жахливою трагедією".

"Я негайно наказав місту оголосити жалобу в пам'ять про багатьох жертв, які були в розбитому автобусі. Апокаліптична сцена, немає слів", - написав він у соцмережах.

ДТП у Венеції / Фото Luigi Brugnaro

"В автобусі на момент аварії перебували туристи різних національностей", - додали в італійській поліції.

В МЗС України поки не коментували інцидент і не підтвердили, чи дійсно серед пасажирів автобуса були українці.