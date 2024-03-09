Біля "Вернадського" вперше помітили одного із найбільших китів у світі – фото

Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом – другим за величиною китом у світі. Так, один з найбільших китів у світі відвідав акваторію поблизу станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Йдеться про фінвала, задокументована зустріч з яким відбулася вперше за всі роки українських досліджень Антарктики. Цей вид кита – другий за величиною на планеті. Його довжина може сягати 26 метрів, а вага – 75 тонн. Несподівана, але довгоочікувана зустріч сталася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів (саме до цієї групи належить о. Галіндез, де розташований "Вернадський")", - розповіли науковці.

Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом – другим за величиною китом у світі / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Попри те, що спостереження тривало лічені хвилини, українським полярникам вдалося попрацювати з твариною.

Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом – другим за величиною китом у світі / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники вперше задокументували зустріч із фінвалом – другим за величиною китом у світі / Фото: Національний антарктичний науковий центр

Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко встиг сфотографувати велетня, а також відібрати зразки шкіри та жиру від нього.

"Їхні подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан та краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що під час китобійного промислу у минулому столітті фінвалів було практично винищено у водах поблизу Антарктиди. Однак останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали.

Нині ці кити регулярно трапляються на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка.

Нагадаємо, до "Вернадського" завітали морські слони (відео).

Читайте також: