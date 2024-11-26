Біля Єгипту затонула яхта з туристами: понад 40 осіб зникли безвісти

У Червоному морі біля берегів Єгипту затонув корабель Sea Story, на борту якого перебували понад 30 пасажирів і 14 членів екіпажу.

Про це пише видання ArabNews.

Яхта Sea Story вирушила із порту Порто-Галіб 24 листопада та мала повернутися до причалу Хургади 29 листопада. На борт перебував 31 турист з різних країн разом із 14 членами екіпажу на борту.

О 05:30 ранку до центру управління губернаторства надійшло повідомлення, що судно подало сигнал лиха. Після цього з кораблем зник зв'язок.

За попередньою інформацією, корабель зник безвісти та затонув у районі Шааб-Сатая, неподалік Марса-Алама.

Журналісти пишуть, що ВМФ Єгипту направив підрозділ морської піхоти на місце ймовірної катастрофи. Також рятувальники спрямували гелікоптер до останніх відомих координат судна. Наразі всі пасажири важаються зникли безвісти.

Нагадаємо, італійська прокуратура розслідує дії трьох членів екіпажу яхти британського технологічного магната Майка Лінча у зв'язку із затопленням судна під час шторму біля берегів Сицилії.

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