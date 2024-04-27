Біля Ємену розбився американський дрон вартістю майже $30 мільйонів – що відомо

Відповідальність за збиття американського дрона взяли на себе хусити.

Безпілотник Військово-повітряних сил США MQ-9 Reaper, вартість якого близько $30 мільйонів, розбився біля узбережжя Ємену вранці 26 квітня.

Про це повідомляє CBS News.

За фактом інциденту з боку США проводиться розслідування. Попередньо, через падіння дрона постраждалих немає.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити взяли на себе відповідальність за збиття американського безпілотника.

Від листопада 2023 року хусити збили два подібні безпілотники MQ-9, обидва біля узбережжя Ємену. Перший – на початку листопада, а потім ще один у лютому 2024 року.

За даними дослідницької служби Конгресу, кожен безпілотник коштує приблизно 30 мільйонів доларів.

Безпілотники, що літають біля узбережжя Ємену та над ним, є частиною зусиль американських військових, спрямованих на захист комерційних і військових кораблів від нападів хуситів.

Від вторгнення ХАМАСу на територію Ізраїлю у жовтні 2023 року хусити атакували або погрожували понад 100 комерційним або військовим суднам у Червоному морі чи Аденській затоці.

В якості контрзаходу США та Велика Британія за підтримки інших країн провели чотири раунди спільних авіаударів, щоб знищити сили хуситів у Ємені. Крім того, американські військові регулярно завдають ударів по ракетам і безпілотникам хуситів, коли бачать, що вони готуються до нападу.

США також розпочали оборонну морську операцію, яка отримала назву Operation Prosperity Guardian, за участю понад 20 країн-партнерів, щоб захистити комерційні кораблі від атак.

У березні під час нападу на торгове судно True Confidence, що належить Ліберії, загинули двоє членів екіпажу.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх раніше заявила, що США "безумовно, продовжуватимуть робити все можливе, щоб захистити комерційне судноплавство через Червоне море та Аденську затоку, і, звичайно, робитимуть все необхідне для захисту наших сили".

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами – подробиці.

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