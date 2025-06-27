Білий дім / © Associated Press

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Білий дім рекомендував припинити фінпрограм, що здійснюють роботу з розслідування воєнних злочинів та притягнення ансування США майже двох десятків до відповідальності по всьому світу. Це може торкнутись й України.

Про це пише Reuters.

Згідно з документами, з якими вдалось ознайомитись агенції, мова йде про розслідування злочинів у М’янмі, Сирії та розслідування ймовірних злочинів Росії в Україні.

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Проте джерела Reuters акцентують, що рекомендація Адміністративно-бюджетного управління не є остаточним рішенням про припинення програм, оскільки вона дає Державному департаменту можливість подати апеляцію.

Reuters повідомляє, що програми також включають роботу в Іраку, Непалі, Шрі-Ланці, Колумбії, Білорусі, Судані, Південному Судані, Афганістані та Гамбії.

Кілька програм, призначених для ліквідації, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням. На цьому наголошує організація Global Rights Compliance, яка допомагає збирати докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності армії РФ по всій Україні, таких як сексуальне насильство та тортури.

Як зазначає Reuters, рекомендація Білого дому — не остаточне рішення щодо скасування цих програм. Держдепартамент може його оскаржити. Однак, за словами двох чиновників, імовірність того, що держсекретар Марко Рубіо виступить за збереження більшості програм, невелика. Як вважає одне із джерел, Рубіо може підтримати найважливіші ініціативи.

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Адміністрація Дональда Трампа від початку роботи в січні 2025 року заморозила, а потім скоротила мільярди доларів іноземної допомоги. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке здійснювало таку допомогу, вирішили реорганізувати. Частина його функцій перейшла до Держдепартаменту.

Заморожування іноземної допомоги, як повідомляв Reuters у лютому, призвела до різкого зниження фінансування проєктів, які надають допомогу Києву в розслідуванні воєнних злочинів. Під скорочення потрапили десятки працівників цих проєктів.

Раніше повідомлялося, що США планують вийти з групи щодо розслідування вторгнення до України.