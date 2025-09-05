Білий дім хоче спростити правила експорту зброї: що відомо

Американський безпілотник MQ-9 Reaper / Ілюстративне фото / © Getty Images

Адміністрація президента Дональда Трампа планує в односторонньому порядку переглянути договір про контроль над озброєннями, укладений майже 40 років року, щоб дозволити продаж за кордон сучасних ударних безпілотників, подібних до «Reaper».

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела.

«Переосмислення дозволить Сполученим Штатам стати провідним постачальником безпілотників, замість того, щоб поступатися цим місцем Туреччині та Китаю», — заявив один з американських чиновників.

Як обійти ракетний договір

Нова політика дозволить Сполученим Штатам класифікувати дрони як літаки, а не як ракетні системи. Таким чином, США зможуть обійти Угоду про контроль за ракетними технологіями (MTCR), підписану 35 країнами 1987 року.

Це рішення дасть можливість експортувати ударні безпілотники до таких країн, як Саудівська Аравія, яка вже подала запит на понад 100 одиниць MQ-9. Також інтерес до американських безпілотників висловили союзники США в Європі та Тихоокеанському регіоні.

Конкуренція на світовому ринку

Виробники американських дронів стикаються з жорсткою конкуренцією за кордоном, особливо з боку ізраїльських, китайських та турецьких компаній, які працюють в умовах менш суворих обмежень. Наприклад, Туреччина, яка підписала MTCR у 1997 році, успішно використовує безпілотники Bayraktar-TB2 проти російських сил в Україні, оскільки вони відносяться до іншого стандарту, ніж більш важкі дрони, як Reaper.

Військові дрони та безпілотники, адаптовані з цивільних технологій, сьогодні вважаються невід’ємною частиною сучасного поля бою. Адміністрація Трампа розраховує, що зміна політики дозволить американським компаніям захопити лідерство в цій сфері на світовому ринку.

