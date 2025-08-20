Білий дім офіційно запустив акаунт у TikTok

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Білий дім запустив у TikTok акаунт @whitehouse. На цьому каналі комунікації будуть публікуватися короткі відео про діяльність президента, урядові ініціативи та важливі події США.

Про це пише Reuters.

Білий дім у вівторок офіційно запустив акаунт у TikTok під назвою @whitehouse, скориставшись популярністю платформи, яка налічує понад 170 мільйонів користувачів у США, для поширення меседжів президента Дональда Трампа. Трамп давно симпатизує додатку, відзначаючи, що саме він допоміг йому здобути підтримку серед молодих виборців під час перемоги над демократкою Камалою Гарріс у президентських виборах у листопаді 2024 року.

Водночас законодавці у Вашингтоні стурбовані можливістю потрапляння даних американських користувачів до уряду Китаю. Трамп працює над угодою, за якою американські інвестори можуть придбати додаток у китайської материнської компанії ByteDance. Раніше розвідка вже попереджала, що власники TikTok підпорядковані китайському уряду і додаток може використовуватися для впливу на американців.

Новий акаунт @whitehouse стартував увечері у вівторок із відео, де Трамп заявляє: «Я — ваш голос». Підпис до нього звучав так: «Америка, ми повернулися! Привіт, TikTok?» Раніше Трамп активно використовував для своєї передвиборчої кампанії акаунт @realdonaldtrump, який зараз має понад 15 мільйонів підписників, а також продовжує поширювати свої меседжі через Truth Social і періодично публікує пости в X.

«Адміністрація Трампа прагне донести історичні досягнення президента до якомога більшої аудиторії на різних платформах», — зазначила прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт. «Меседж Трампа домінував у TikTok під час передвиборчої кампанії, і ми раді продовжити цю роботу у новому форматі, як жодна інша адміністрація до цього», — додала вона.

Закон 2024 року вимагав, щоб TikTok припинив роботу в США до 19 січня цього року, якщо ByteDance не продасть активи або не продемонструє значний прогрес у продажу.

Трамп не став примусово застосовувати закон після початку свого другого терміну 20 січня, кілька разів переносивши дедлайн — на початок квітня, 19 червня та 17 вересня, що викликало критику серед деяких законодавців, які вважають, що адміністрація ігнорує національні інтереси та ризики для безпеки країни через контроль Китаю над TikTok.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що європейські країни розглядають можливість заборони китайської соціальної мережі TikTok, беручи приклад зі Сполучених Штатів. Причиною такого рішення є загроза дезінформації, втручання у вибори та небезпека збору персональних даних.