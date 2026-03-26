Білий дім опублікував загадкові відео про "запуск" і поспіхом видалив: що відомо

У соцмережах Білого дому увечері 25 березня з’явилися дивні ролики, які викликають запитання. Один із записів оперативно видалили, але користувачі встигли зафіксувати слова про якийсь «запуск».

Ці відео були опубліковані на X та Instagram-сторінках Білого дому.

На першому ролику тривалістю в чотири секунди видно чиїсь ноги. На тлі чути жіночий голос із запитанням: «Воно ж скоро запускається, так?»

Друге відео, оприлюднене пізніше, демонструє нерухомий чорний екран, супроводжений звуком телефонного сповіщення та ледь помітним фрагментом американського прапора.

Дата публікації 08:34, 26.03.26 Кількість переглядів 8 Білий дім виклав загадкові ролики про "запуск" і швидко видалив

