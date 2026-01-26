Білий дім оцінив переговори України та Росії в Абу-Дабі і зробив заяву про Путіна

Білий дім назвав переговори історичними та пояснив, чи готується нова телефонна розмова між Трампом і Путіним / © Associated Press

У Білому домі назвали історичними тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії, які відбулися 23-24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка адміністрації США Керолайн Левітт.

За її словами, зустріч не отримала широкого розголосу, однак має велике значення, адже американській стороні вдалося посадити за один стіл делегації обох сторін війни з метою пошуку шляхів до припинення бойових дій.

«Це була багатостороння зустріч, яка пройшла майже без уваги медіа, але вона має історичний характер, оскільки команда президента Дональда Трампа зуміла зібрати представників України та Росії разом, щоб наблизити перспективу миру», — наголосила Левітт.

Вона додала, що Дональд Трамп залишається безпосередньо залученим у процес врегулювання війни та регулярно отримує доповіді від свого спецпредставника Стіва Віткоффа, а також від радника Джареда Кушнера.

Окремо в Білому домі зазначили, що наразі не готові анонсувати можливу нову телефонну розмову між президентом США та очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський анонсував новий раунд тристоронніх переговорів, що відбудуться 1 лютого.

Тим часом колишній Надзвичайний і Повноважний посол України в США Валерій Чалий пояснив, що загрожує Україні у нових переговорах.

Нагадаємо, спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер 22 січня ввечері привезли до Москви проєкт мирної угоди.