Білий дім "озброюється" проти Маска: Трамп наказав зібрати інформацію про контракти SpaceX

Після конфлікту з Маском Трамп наказав підготувати заходи у відповідь проти мільярдера та його компаній / © Associated Press

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Білий дім розпочав перевірку багатомільярдних контрактів компанії SpaceX після публічного конфлікту між президентом Дональдом Трампом та Ілоном Маском. Цей крок може бути частиною стратегії адміністрації з підготовки можливих заходів у відповідь проти підприємця та його компаній.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на чотири джерела, обізнані з ситуацією.

За даними джерел, на початку червня Білий дім доручив Пентагону та NASA зібрати детальну інформацію про контракти SpaceX на мільярди доларів. Ця перевірка є наслідком публічної суперечки між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, яка розгорілася нещодавно. Мета перевірки — «ретельно вивчити контракти Маска, щоб підготувати можливі заходи у відповідь проти бізнесмена та його компаній».

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Повідомляється, що посадовці Пентагону одночасно розглядають можливість зменшення ролі SpaceX у розробці амбітної нової американської системи протиракетної оборони «Золотий купол». Хоча журналістам не вдалося встановити, чи має Білий дім намір розірвати будь-який з федеральних контрактів загалом приблизно на 22 млрд доларів, які наразі отримала SpaceX, перевірка свідчить, що адміністрація виконує погрозу Трампа, висловлену під час його суперечки з Маском минулого тижня, щодо можливого припинення співпраці та субсидій для компаній Маска.

У відповідь на запит видання щодо бізнесу Маска, представник Білого дому повідомив, що"адміністрація Трампа віддана суворому процесу перевірки всіх пропозицій та контрактів». Поінформовані джерела стверджують, що ретельний аналіз контрактів покликаний «надати адміністрації можливість швидко діяти, якщо Трамп вирішить вчинити дії проти Маска».

Варто зазначити, що донедавна Ілон Маск був старшим радником президента та очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), що займався скороченням витрат. Протягом останніх років SpaceX Ілона Маска стала ключовим партнером уряду США у значній частині його аерокосмічної та оборонної роботи, зокрема у запуску супутників та інших космічних вантажів, а також потенційно в управлінні важливим елементом системи протиракетного щита «Золотий купол», запланованої Трампом.

Експерти з управління вже висловили занепокоєння щодо можливого політичного впливу на державні контракти, що підкреслює чутливість цієї ситуації для майбутнього SpaceX та ширшої аерокосмічної галузі. За словами одного зі співрозмовників видання, перевірка проводиться, щоб отримати «політичну зброю"проти мільярдера.

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Наразі незрозуміло, чи зможе уряд США юридично чи практично розірвати контракти зі SpaceX. Але ця можливість підкреслює побоювання експертів з управління, що політичні інтереси та особисті образи можуть неналежним чином вплинути на питання, що стосуються державної скарбниці, національної безпеки та суспільних інтересів.

«Тут є іронія в тому, що контракти Маска можуть зазнати такого ж суб’єктивного політичного контролю, якому він та його команда DOGE піддали тисячі інших контрактів. Будь-яке рішення має ґрунтуватися не на позиції двох людей, а на інтересах громадськості та національної безпеки», — сказав Скотт Емі, експерт з контрактів і головний юрисконсульт наглядової групи з Вашингтона Project on Government Oversight.

Нагадаємо, Трамп заявив про завершення стосунків з Маском і попередив його про «серйозні наслідки». Президент США застеріг свого колишнього спонсора від фінансування кандидатів від Демократичної партії на майбутніх виборах.