Білий дім переплутав Бельгію та Білорусь в інформації про учасників Ради миру
Білий дім опублікував список учасників Ради миру незадовго до того, як президент США Дональд Трамп поставив свій підпис під договором.
Білий дім у повідомленні про учасників Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп, переплутав Бельгію та Білорусь. У Брюсселі здивувалися, виявивши свою країну у переліку тих, що долучилися до цієї організації.
На помилку вказав очільник МЗС Бельгії Максим Прево.
«Бельгія не підписувала договору Ради миру. Це оголошення є помилковим», — написав він.
Голова зовнішньополітичного відомства Бельгії запевнив, що його країна чекає на спільну та скоординовану європейську відповідь на цю пропозицію Трампа.
«Як і в багатьох інших європейських країн, у нас є сумніви щодо цієї пропозиції», — зазначив Прево.
Як повідомило видання VRT із посиланням на джерела в бельгійському уряді, Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю.
Список країн, які офіційно погодилися приєднатися до Ради миру Білий дім опублікував незадовго до підписання угоди президентом Дональдом Трампом у швейцарському Давосі.
Список країн виглядав так: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Монголія, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан та Бельгія.
Цей список із посиланням на адміністрацію президента США розповсюдили журналісти різних медіа.
При цьому, за винятком Угорщини та Болгарії, станом на 22 січня жодна країна ЄС не підписала договору про вступ до «Ради миру».
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запросив долучитися до Board of Peace (Ради миру) лідерів різних країн, зокрема господаря Кремля Володимира Путіна, китайського очільника Сі Цзіньпіна, а також Угорщину, Білорусь та інші держави.
Згодом Трамп пояснив, навіщо запросив Путіна до Ради миру. Президент США заявив, що ставка робиться на реальний вплив учасників, а не на їхню репутацію.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала запрошення щодо членства в Раді миру, ініційованій Дональдом Трампом. Проте наразі приєднатися до неї неможливо через війну, яка триває, адже Київ не може бути в одній платформі з Росією та її союзником Білоруссю.