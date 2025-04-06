Білий дім пояснив, чому Росію виключили зі списку нових мит

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У США підтвердили, що Росія не була включена до переліку країн, на які поширюються нові імпортні мита, оголошені президентом Дональдом Трампом.

Про це розповів економічний радник Трампа Кевін Хассетт в інтерв’ю.

Він пояснив, що це рішення пов’язане з тим, що Вашингтон нині веде з Москвою переговори.

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“Не варто вносити щось нове в ці переговори прямо посеред них”.

Раніше стало відомо, що серед країн, щодо яких президент США Дональд Трамп оголосив нові масштабні мита, не виявилося Росії, і це рішення викликало шквал критики з боку політиків, експертів і громадськості.