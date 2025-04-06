ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Білий дім пояснив, чому Росію виключили зі списку нових мит

Це рішення пов’язане з тим, що Вашингтон нині веде з Москвою переговори.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Білий дім пояснив, чому Росію виключили зі списку нових мит

© ТСН.ua

У США підтвердили, що Росія не була включена до переліку країн, на які поширюються нові імпортні мита, оголошені президентом Дональдом Трампом.

Про це розповів економічний радник Трампа Кевін Хассетт в інтерв’ю.

Він пояснив, що це рішення пов’язане з тим, що Вашингтон нині веде з Москвою переговори.

“Не варто вносити щось нове в ці переговори прямо посеред них”.

Раніше стало відомо, що серед країн, щодо яких президент США Дональд Трамп оголосив нові масштабні мита, не виявилося Росії, і це рішення викликало шквал критики з боку політиків, експертів і громадськості.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie