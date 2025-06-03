Білий дім просить Верховний суд США дозволити масові звільнення держслужбовців

Білий дім / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням скасувати судову заборону на масові звільнення федеральних службовців. Це звернення є частиною стратегії адміністрації щодо радикального скорочення урядового апарату.

Про це повідомляє АР.

Згідно з поданням до Верховного суду, адміністрація Трампа оскаржує рішення окружного суду Каліфорнії, який заблокував виконання указу президента про масові скорочення. Суддя Сьюзан Ілстон постановила, що такі дії потребують схвалення Конгресу, оскільки вони можуть суттєво вплинути на функціонування ключових державних програм, таких як охорона здоров'я ветеранів та безпека продуктів харчування.

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У лютому 2025 року президент Трамп підписав указ, який доручав федеральним агентствам підготуватися до "масових скорочень персоналу". Ці заходи були частиною ширшої ініціативи з реорганізації уряду, яку очолював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска. Маск залишив свою посаду минулого тижня.

За даними адміністрації, понад 75 тисяч федеральних службовців вже залишили свої посади через відстрочене звільнення, а тисячі інших були звільнені під час випробувального терміну. Однак точні офіційні дані щодо масштабів скорочень відсутні.

Соліситор Джон Сауер у своєму зверненні до Верховного суду заявив, що рішення нижчих судів "підриває конституційні повноваження президента" щодо управління виконавчою гілкою влади. Він також зазначив, що заборона на скорочення змушує уряд утримувати тисячі працівників коштом платників податків, навіть коли агентства вважають це недоцільним.

Верховний суд США встановив крайній термін для подання відповіді від позивачів — 9 червня 2025 року. Рішення суду може мати далекосяжні наслідки для структури та функціонування федерального уряду США.

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Нагадаємо, що раніше Трамп звільнив "нелояльних" високопосадовців Ради нацбезпеки за порадою конспірологині.

Про звільнення чиновників стало відомо після зустрічі Трампа з Лумер.