Білий дім офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію: хто підтримав кандидатуру

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Кандидатуру президента США Дональда Трампа офіційно висунули на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це повідомили у Білому домі.

«Президент Дональд Трамп є президентом миру», — йдеться в заяві.

Реклама

Цю ініціативу підтримали:

Нікол Пашинян , прем’єр-міністр Вірменії.

Ільхам Алієв , президент Азербайджану.

Хун Манет , прем’єр-міністр Камбоджі.

Бріс Олігі Нгема , президент Габону.

Беньямін Нетаньягу , прем’єр-міністр Ізраїлю.

Уряд Пакистану.

Олів’є Ндухунгіре, міністр закордонних справ Руанди.

Хто підтримав кандидатуру Дональда Трампа. / © Facebook/Білий Дім

Нагадаємо, офіційно кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру висунув республіканець з Джорджії, член Палати представників Бадді Картер. Він заявив, що президент США «відіграв виняткову історичну роль» у закінченні «12‑денної війни» між Ізраїлем та Іраном.

Висування Трампа на Нобелівську премію відбувається вже не вперше. Поточного року конгресмен Даррелл Ісса висунув його за миротворчий вплив перемоги на виборах 2024-го.

21 червня 2025 року уряд Пакистану, в особі віцепрем’єра та міністра закордонних справ Ісхака Дара, висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року. Цю номінацію обґрунтували його посередництвом у мирному врегулюванні травневого конфлікту між Індією та Пакистаном. Пакистанська сторона назвала дипломатичне втручання Трампа «рішучим» та «вражаючою дипломатією», що допомогла уникнути потенційної ядерної ескалації.

Реклама

Однак, менш ніж за добу після висунення на премію, Трамп наказав завдати удару по ядерних об’єктах Ірану. Цей крок викликав різку критику з боку Пакистану, який назвав дії американського президента порушенням міжнародного права.

Раніше, в лютому 2025 року, Дональда Трампа номінував і норвезький конгресмен Крістіан Трібрінг‑Ґєдде за угоду про нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ (Abraham Accords).