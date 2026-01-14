Білий дім запропонував Гренландії "вибір": що відповіли в коментарях (фото)

Гренландії пропонують вибирати / © The White House

Адміністрація президента США Дональда Трампа у соцмережах провокативно звернулася до жителів Гренландії, запропонувавши їм «вибрати» шлях, яким іти далі — до Сполучених Штатів чи до Китаю з Росією.

Відповідне зображення з’явилося в акаунті Білого дому на платформі Х.

На малюнку зображено типовий для цього арктичного острова вид транспорту — собачі упряжки. Вони зупинилися перед роздорожжям, де дорога праворуч веде до КНР та РФ, а ліворуч — до США.

Тим самим Вашингтон брутально натякає, що іншого шляху для Гренландії начебто немає.

© The White House

«Куди підеш, гренландцю», — запитує Білий дім у коментарі до цього зображення.

Цей пост у мережі Х доповнено недавнім дописом президента Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social, в якому він прямо стверджував, що Сполученим Штатам начебто необхідно контролювати Гренландію з міркувань національної безпеки.

«Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія чи Китай», — заявив він.

У коментарях до такої пропозиції вибору користувачі Х публікують інші варіанти майбутнього шляху для Гренландії.

Зокрема, окрім США та Росії з КНР, прямо перед собачими упряжками домалювали дорогу до Євросоюзу.

© із соцмереж

Також гренладцям пропонують залишитися у складі королівства Данія і нікуди не рухатися.

© із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями.

У Європі заявили, що НАТО може готувати оборону Гренландії. Лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії опублікували спільну заяву щодо острова.

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що Москва захопить Гренландію «шляхом референдуму», якщо Трамп не поспішить із приєднанням острова до США.