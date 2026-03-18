Білий дім зареєстрував офіційний сайт про прибульців: що готує Трамп

Іншопланетяни / © Pixabay

Реклама

Білий дім зареєстрував домен «aliens.gov» (прибульці), що викликало нові припущення щодо довгоочікуваного розкриття інформації про НЛО, яке готує президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Daily Mail.

Домен, пов’язаний з адміністрацією президента, був позначений у середу, 18 березня, автоматизованим трекером федеральних вебсайтів.

Реклама

Він також внесений до офіційного урядового реєстру, який веде Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

Згідно з записами реєстру, його нещодавно було додано до списку офіційних урядових сайтів Білого дому, що підтверджує його легітимність як федеральної веб-адреси, хоча його призначення публічно не розголошується.

Вебсайт наразі не працює, але домен зарезервовано.

Це викликало питання щодо того, чи буде цей сайт використовуватися як портал для документів, пов’язаних зі зусиллями Трампа щодо більшої прозорості щодо неідентифікованих повітряних явищ.

Реклама

Доручення Трампа щодо НЛО

У лютому Трамп доручив федеральним агентствам, включаючи Пентагон, розпочати ідентифікацію та оприлюднення файлів, пов’язаних з НЛО, та потенційною позаземною активністю.

«З огляду на виявлений величезний інтерес, я доручу військовому міністру… розпочати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з інопланетним та позаземним життям, непізнаними повітряними явищами та непізнаними літаючими об’єктами», — написав Трамп на Truth Social 19 лютого.

Реакція Пентагону

Невдовзі після цього повідомлення Трампа військовий міністр США Піт Гегсет зазначив, що робота над дорученням розпочалася, але не надав інформації, як довго вона триватиме.

«Ми беремося за справу. Ми будемо повністю дотримуватися цього виконавчого наказу і прагнемо надати його президенту», — сказав він.

Реклама

На запитання, чи вірить він в існування іншопланетян, Гегсет відповів: «Побачимо. Я проведу огляд і дізнаюся разом з вами всіма».

Досі Пентагон десятиліттями стверджував, що США ніколи не знаходили жодних фізичних доказів існування позаземного життя, а відеозаписи, на яких фіксуються підозрілі НЛО, ніколи не підтверджували свого нелюдського походження.

Нагадаємо, питання позаземних цивілізацій залишається одним із найбільш затребуваних у публічному просторі США. Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама зізнався, що ще на початку своєї каденції намагався з’ясувати правду про візити прибульців на Землю.

Раніше повідомлялося, що уже цього року уряд США може оприлюднити справжні докази іншопланетної активності. До такого кроку американську владу можуть спонукати свідчення поінформованих осіб, політичний тиск та оновлені закони.