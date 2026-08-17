Криптовалютна біржа Binance / © Getty Images

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Криптовалютна біржа Binance надала правоохоронним органам РФ дані про криптовалютні транзакції, пов’язані з пожертвами на українські благодійні кампанії.

Про це пише Reuters.

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Йдеться про російського IT-фахівця Юрія Бєленького. Його затримали у вересні 2025 року. 49-річний чоловік, який має російський паспорт і посвідку на проживання в Болгарії, перебуває у російському СІЗО та очікує суду. За версією російського Слідчого комітету, він переказав понад $700 на криптогаманці, пов’язані з українськими військовими та формуванням ''Азов'' яке Москва вважає терористичним.

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Як зазначається, запит надійшов через спеціальну електронну адресу компанії, призначену для зв’язку з російськими відомствами.

У відповідь було надіслано історію транзакцій, персональні дані клієнта, а також копії його паспорта та посвідки на проживання в Болгарії.

На підставі отриманих відомостей слідчі висунули ІТ-фахівцю обвинувачення у фінансуванні тероризму через перекази коштів на користь українських військових організацій.

Зараз обвинувачений перебуває під вартою в очікуванні судового процесу.

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Російські слідчі запросили у Binance історію транзакцій Бєленького. Біржа надала дані, які підтвердили перекази, а їх згодом включили до матеріалів кримінальної справи.

Також Росія отримала персональні дані клієнта, зокрема дату народження, адресу, номер телефону, паспортні дані, копію російського паспорта та болгарського дозволу на проживання.

Водночас фахівці вказують на можливу невідповідність таких дій європейським правилам захисту персональних даних GDPR, оскільки фігурант справи є резидентом країни ЄС.

Представники Binance відмовилися коментувати конкретні деталі справи, посилаючись на загальну практику співпраці з правоохоронними органами різних країн відповідно до чинних регуляторних вимог.

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Європейські відомства наразі утрималися від офіційних коментарів щодо дотримання норм законодавства про захист даних у цьому випадку.

Нагадаємо, СБУ затримала одного з найзаконсервованіших агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий адвокат із Дніпра, який передавав Росії точні координати для ракетних ударів по стратегічних об’єктах міста.

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