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Біолабораторії США в Україні та змова щодо вакцини Pfizer: в ЗС Росії виступили з новою маячнею

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Біолабораторії США в Україні та змова щодо вакцини Pfizer: в ЗС Росії виступили з новою маячнею

Фото: Unsplash

Серед нових вигадок пропаганди – підконтрольний США центр начебто вивчає можливість передавання патогену бруцельозу людині.

У збройних силах Росії озвучили нову пропагандистську маячню про начебто діяльність в Україні військово-біологічних лабораторій США та штучне підживлення пандемії коронавірусу.

З такими заявами виступив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов, якого цитують російські ЗМП.

Так, він заявив, що вакцину Pfizer для боротьби з коронавірусом начебто випустили із серйозними побічними ефектами "через змову в США". Кирилову також примарилося, що пандемія COVID-19 штучно підживлюється удосконаленими штамами збоку.

Генерал-лейтенант поділився і вигадками про те, що США шукають в Україні учасників своїх військово-біологічних проєктів, які чомусь втекли. Військовий передбачувано звинуватив Вашингтон у створенні ризику поширення небезпечних патогенів біля біооб'єктів.

Кирилов продовжив тему вигаданих пропагандою біолабораторій в Україні, сказавши, що США перейменували свою "військово-біологічну програму" в державі. А ще він заявив про начебто набір Українським науково-технічним центром персоналe для американських лабораторій.

На цьому представник ЗС Росії не зупинився і розповів про те, що Міненерго США нарівні з Пентагоном бере участь у військово-біологічній діяльності.

Ось ще кілька пропагандистських вигадок від Кирилова:

  • Розміщення біооб'єктів США в третіх країнах становить загрозу цілим регіонам;
  • США розглядають пострадянський простір як плацдарм для підрозділів НАТО;
  • Підконтрольний США центр вивчає можливість передавання патогену бруцельозу людині;
  • США продовжують залучати непрофільні відомства до військово-біологічних програм.

Нагадаємо, напередодні представника США довелося спростовувати звинувачення з боку президента РФ Володимира Путіна у причетності західних спецслужб до ударів по території його держави. У Вашингтонізапевнили, що не сприяють і не заохочують українців завдавати ударів чи влаштовувати операцій за межами України.

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Дата публікації
Перегляди
849
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