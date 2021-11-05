Біологічний тероризм: Білл Гейтс пояснив, чому до цього слід готуватися вже зараз

Біологічний тероризм: Білл Гейтс пояснив, чому до цього слід готуватися вже зараз

За словами Гейтса, варто розробити конкретний план дій в разі використання терористами біологічної зброї.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ має боятися не лише нових пандемій, але й можливих терористичних нападів із застосуванням біологічної зброї. На його думку, це може бути ще більш небезпечними, ніж COVID-19.

Про це він розповів під час інтерв'ю британській громадській організації Policy Exchange.

Гейтс заявив, що аби уникнути нових загроз, мільярди доларів варто витратити на дослідження у галузі біологічної безпеки та розробку конкретних механізмів боротьби з інфекційними захворюваннями.

Крім того, американський бізнесмен закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) створити спеціальну робочу групу зі спостереження за епідеміологічною ситуацією, яка, на думку Гейтса, має допомогти підготуватися до ймовірних атак біотерористів. За його словами, ця група також має створити план дій в разі такої загрози і відпрацювати сценарії ліквідації наслідків таких нападів.

"Робочій групі при ВООЗ з питань пандемій, можливо, знадобиться близько мільярда доларів на рік. Вона спостерігатиме за ситуацією та провадитиме "бактеріологічні навчання", як я їх називаю", — сказав Білл Гейтс в інтерв'ю колишньому міністру закордонних справ Британії Джеремі Ганту, який нині очолює комітет британського парламента з охорони здоров'я.

Разом з тим, за словами Білла Гейтса, величезні витрати на дослідження задля запобігання майбутнім пандеміям можуть принести людству й інші результати, наприклад, дозволять цілком позбутися грипу.

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"Позитивний момент полягає у тому, що дослідження та розробки, необхідні для боротьби із наступною пандемією, як-от здешевлення вакцин, створення великих фабрик, викорінення грипу, викорінення простудних захворювань, створення вакцин у вигляді невеликої наклейки на руку. Все це приноситиме користь навіть тоді, коли в нас не буде пандемії", — вважає Білл Гейтс.

Крім того, Гейтс повідомив, що в найближчі п’ять років планує написати книгу "Ми готові до наступної пандемії". Проте це передбачає численні витрати на дослідження та нові розробки. Бізнесмен переконаний, що використання біологічної зброї може принести значно серйозніші наслідки, ніж ті, що ми переживаємо від коронавірусу.

"А що як біотерористи принесуть віспу у десять аеропортів? Нам відомо, як на це може відповісти світ? Є епідемії, що виникають природно, а є такі, які викликає біотероризм. Останні можуть бути гірше тієї, яку ми переживаємо зараз", — наголосив бізнесмен.

Важливо зазначити, що фонд Білла та Мелінди Гейтс фінансує різні медичні проєкти, зокрема, і розробку вакцин проти Covid-19. Раніше бізнесмен інвестував мільярди доларів, щоб зробити вакцини проти різних хвороб доступнішими для бідних країн.

Бізнесмен і благодійник ще у 2015-му передбачив появу важливих медичних інновацій. Так, за кілька років до початку пандемії COVID-19 Білл Гейтс попередив про загрозу нових смертельних епідемій грипу і наголосив, що світ до них не готовий.

"Я постійно схрещую пальці, аби смертельна епідемія на кшталт грипу не сталася у найближчі 10 років", — сказав Гейтс в інтерв'ю ВВС ще у 2016 році.

А на конференції TED у 2015 році він заявив, що якщо щось і вб'є більше 10 мільйонів людей впродовж наступних кількох десятиріч, то, швидше за все, це буде дуже патогенний вірус, а не війна; не ракета, а мікроби.

"Одна з причин цього полягає в тому, що ми вклали величезні кошти у ядерне стримування, але дуже мало інвестували у систему запобігання епідеміям. До наступної епідемії ми не готові", — наголосив тоді Гейтс.

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