Біометричний хаос в аеропортах ЄС: нова система спричинила черги та затримки

Аеропорт / © iStock

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Європейська комісія почне нові переговори з країнами-членами ЄС через проблеми із запуском нової системи прикордонного контролю Entry/Exit System.

Про це пише Politico з посиланням на лист єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера до керівників аеропортів та авіакомпаній.

Нова система EES запроваджується поетапно з жовтня минулого року. Її мета — посилити безпеку на кордонах ЄС і замінити традиційні штампи в паспортах цифровою фіксацією в’їзду та виїзду.

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За новими правилами громадяни країн, які не входять до ЄС, під час в’їзду до Шенгенської зони мають проходити фотографування та здавати відбитки пальців.

Однак впровадження системи супроводжується технічними проблемами, а в окремих пунктах пропуску та аеропортах час очікування для іноземних мандрівників суттєво зріс.

Авіаційні організації, зокрема Airlines for Europe та Міжнародна асоціація повітряного транспорту, звернулися до Єврокомісії із занепокоєнням через довгі черги на кордоні та затримки для пасажирів, які подорожують до ЄС або залишають його.

Раніше Брюссель заперечував серйозні недоліки в роботі системи. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що для розв’язання “технічних проблем” знадобиться значна робота.

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Магнус Бруннер заявив, що EES “добре працює” у більшості країн-членів і більшості аеропортів ЄС. Водночас він визнав, що в деяких пунктах пасажирам доводиться чекати довше.

Серед причин затримок він назвав нестачу персоналу та недостатню інфраструктуру.

Наразі країни ЄС можуть тимчасово призупиняти вимогу щодо збору біометричних даних, якщо це потрібно для прискорення проходження контролю.

Єврокомісія планує надати додаткову підтримку державам, які досі мають проблеми із запуском системи, та працювати з урядами над скороченням черг.

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За даними Politico, з жовтня 2025 року завдяки системі EES виявили 43 728 людей, які порушили правила в’їзду до ЄС. Із них 16 383 подорожували без достатніх підстав, 8 739 перевищили дозволений термін перебування, а понад 400 намагалися перетнути кордон із підробленими документами.

Після поетапного запуску система EES стала обов’язковою для всіх мандрівників з країн поза ЄС, які в’їжджають до Шенгенської зони для короткострокового перебування, з 10 квітня.

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