BioNTech і Pfizer тестують на ефективність свою вакцину проти нового COVID-штаму

BioNTech і Pfizer тестують на ефективність свою вакцину проти нового COVID-штаму

Новий варіант штаму, на думку вчених, є більш небезпечним, ніж "Дельта".

BioNTech і Pfizer почали проводити лабораторні випробування на ефективність свою вакцину проти нового виявленого COVID-штаму - B. 1.1.529.

Про це інформує Financial Times.

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Як пише видання, дослідникам на тестування препарату потрібно два тижні. У німецькій компанії заявили, що новий СOVID-штам "значно відрізняється від раніше зафіксованих варіантів через додаткові мутації в білку spike, на який націлені вакцини".

У компанії Pfizer і BioNTech заявили, що кілька місяців тому вони зробили так, аби мати можливість адаптувати мРНК-вакцину у разі появи нового варіанту. "З цією метою компанії почали клінічні випробування вакцин, специфічних для штамів "Альфа" і "Дельта", для збору даних про безпеку і переносимість, які можуть бути надані регулюючим органам", - заявили в компанії.

Нагадаємо, у Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу, який має велику кількість мутацій - B.1.1.529. Його вперше зафіксували 11 листопада у Ботсвані. Лондонський вірусолог Том Пікок зауважує, що комбінація коронавірусних мутацій у новому варіанті "жахлива". Він зауважує, що B.1.1.529 може бути "гіршим, ніж майже всі інші". Зокрема і "Дельта"-штам, який нині домінує у світі.

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