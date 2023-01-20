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"Битимуться проти слуг стани": Кадиров заявив, що готує до війни в Україні мусульманських священників

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Битимуться проти слуг стани": Кадиров заявив, що готує до війни в Україні мусульманських священників

Фото: Associated Press

Загалом у спецназівців планують пройти військову підготовку понад 300 кадіїв та імамів мечетей Чечні.

Сканадальний очільник Чечні Рамзан Кадиров повідомив про підготовку до війни в Україні мусульманських священників, яких росіяни навчили користуватися зброєю.

Про це Кадиров повідомив у телеграм-каналі та опублікував відео із підготовки священнослужителів.

Глава "Тік-ток війська" перша група богословів з духовного управління мусульман пройшла підготовку в російському університеті спецназу. Як говорить прихвостень Путіна, інструктори "високо оцінили результати представників духовенства". Загалом у спецназівців планують пройти військову підготовку понад 300 кадіїв та імамів мечетей Чечні.

За словами Кадирова, найкращі інструктори навчили їх безпечному поводженню зі зброєю, базовим навичкам тактико-вогневої підготовки та надання долікарської медичної допомоги. Заняття проходили упродовж 7 днів. 

Як зазначив Салах-Хаджі Межиєв, священники готові "зробити свій посильний внесок у перемогу нашої держави над слугами сатани".  

Нагадаємо, раніше Кадиров видав чергову ініціативу. Він звернувся до голови російської Держдуми В'ячеслава Володіна з проханням відправити прямо на передову генералів, які пильнують за статутом і забороняють носити довгі бороди.

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Дата публікації
Перегляди
59
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