Біткойн оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета
Біткойн досяг 124 002,49 доларів завдяки реформам Трампа та очікуванням політики ФРС. Капіталізація крипторинку сягнула 4,18 трлн доларів.
Біткойн, найбільший криптоактив за ринковою капіталізацією, зріс на 0,9% до 124 002,49 доларів на початку торгів в Азії, перевищивши попередній максимум липня 2025 року. Водночас ефір, другий за величиною токен, досяг 4 780,04 доларів — найвищого рівня з кінця 2021 року.
Про це повідомляє Reuters.
Ралі зумовлене зростанням впевненості в зниженні ставок Федеральною резервною системою, стійкими інституційними покупками та кроками адміністрації Трампа для полегшення інвестицій у криптоактиви, зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
“Технічно стійкий прорив вище 125 000 доларів може підштовхнути біткойн до 150 000 доларів”, – написав він.
З початку 2025 року біткойн зріс на 32% завдяки регуляторним перемогам у США після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Називаючи себе “крипто-президентом”, Трамп підтримав низку ініціатив, включаючи правила для стейблкоїнів і перегляд норм Комісії з цінних паперів (SEC) для врахування криптоактивів.
Минулого тижня виконавче розпорядження спростило доступ до криптовалют через пенсійні рахунки 401(k), що стало поштовхом для компаній з управління активами, таких як BlackRock і Fidelity, які керують криптовалютними біржовими фондами (ETF).
Зростання біткойна підняло весь криптосектор: за даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація зросла до 4,18 трильйона доларів порівняно з 2,5 трильйона в листопаді 2024 року, коли Трамп переміг на виборах.
Однак інтеграція криптовалют у пенсійні заощадження викликає занепокоєння через їхню високу волатильність порівняно з традиційними активами, такими як акції та облігації, що може нести ризики для інвесторів.