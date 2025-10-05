Біткойн оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета

Біткоін / © Getty Images

Біткойн, найбільший криптоактив за ринковою капіталізацією, зріс на 0,9% до 124 002,49 доларів на початку торгів в Азії, перевищивши попередній максимум липня 2025 року. Водночас ефір, другий за величиною токен, досяг 4 780,04 доларів — найвищого рівня з кінця 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Ралі зумовлене зростанням впевненості в зниженні ставок Федеральною резервною системою, стійкими інституційними покупками та кроками адміністрації Трампа для полегшення інвестицій у криптоактиви, зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

“Технічно стійкий прорив вище 125 000 доларів може підштовхнути біткойн до 150 000 доларів”, – написав він.

З початку 2025 року біткойн зріс на 32% завдяки регуляторним перемогам у США після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Називаючи себе “крипто-президентом”, Трамп підтримав низку ініціатив, включаючи правила для стейблкоїнів і перегляд норм Комісії з цінних паперів (SEC) для врахування криптоактивів.

Минулого тижня виконавче розпорядження спростило доступ до криптовалют через пенсійні рахунки 401(k), що стало поштовхом для компаній з управління активами, таких як BlackRock і Fidelity, які керують криптовалютними біржовими фондами (ETF).

Зростання біткойна підняло весь криптосектор: за даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація зросла до 4,18 трильйона доларів порівняно з 2,5 трильйона в листопаді 2024 року, коли Трамп переміг на виборах.

Однак інтеграція криптовалют у пенсійні заощадження викликає занепокоєння через їхню високу волатильність порівняно з традиційними активами, такими як акції та облігації, що може нести ризики для інвесторів.