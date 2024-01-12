"Битва буде більшою": хусити погрожують США і Британії розплатою після атак по Ємену

Речник хуситів заявив, що атаки не минуться без "покарання або відплати", і група продовжуватиме націлюватися на кораблі, що прямують до Ізраїлю.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити заявили, що Велика Британія та США повинні "готуватися заплатити" за удари по Ємену. Хусити стверджують, що під час нічного нальоту коаліції на 60 цілей були вбиті п’ятеро бійців.

Про це повідомляє Daily Mail.

Погрози хуситів після атаки по Ємену

Розлючені сили хуситів пообіцяли вжити масштабних заходів у відповідь, які "перевищують уяву" Заходу, після потужних авіаударів з боку Британії та США по цілях у контрольованих бойовиками районах Ємену.

Британські, американські винищувачі та військові кораблі випустили понад 100 високоточних ракет по понад 60 цілях на контрольованій хуситами території Ємену. Так, удари були завдані по авіабазі, аеропорту та військовому табору.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити тепер обіцяють відповісти на атаки, в результаті яких, як вони стверджують, було вбито щонайменше п'ять бійців. Лідери хуситів заявляють, що Британія та США повинні "приготуватися заплатити високу ціну" за свою "відверту агресію".

Реагуючи на атаку, речник угруповання Мохаммед аль-Бухаїті заявив, що США та Британія "зробили помилку, розпочавши війну в Ємені".

"Незабаром вони зрозуміють, що пряма агресія проти Ємену була найбільшою дурістю в їхній історії", – наголосив аль-Бухаїті.

Удари по хуситах у Ємені в ніч проти 12 січня / Скриншот

За словами речника хуситів Мохаммед Абдулсалама, 73 удари вбили п'ятьох бійців угруповання та шістьох поранили. Він пригрозив, що атаки не минуться без "покарання або відплати", і група продовжуватиме націлюватися на кораблі, що прямують до Ізраїлю.

"Ми стверджуємо, що немає абсолютно жодного виправдання для цієї агресії проти Ємену, оскільки не було загрози міжнародному судноплавству в Червоному та Аравійському морях, і цільові дії стосувалися і продовжуватимуть стосуватися ізраїльських кораблів або тих, що прямують до портів окупованої Палестини", – йдеться у заяві речника хуситів у Мережі.

Водночас високопосадовець хуситів Алі аль-Кахум заявив: "Битва буде більшою... і перевершить уяву та очікування американців і британців".

Представник хуситів у МЗС Ємену Хусейн аль-Еззі пообіцяв: "Америці та Британії, безсумнівно, доведеться підготуватися заплатити високу ціну та понести всі жахливі наслідки цієї кричущої агресії".

"Авіаудари перед світанком посилюють ескалацію побоювань щодо ширшого конфлікту в регіоні, де насильство за участю груп, пов’язаних з Тегераном, у Ємені, а також у Лівані, Іраку та Сирії зросло після початку війни Ізраїлю та ХАМАС на початку жовтня", – йдеться у статті.

Реакція Росії та Ірану на атаку по хуситах

Зі своїми заявами втрутилася і Росія: засудила удари як "порушення міжнародного права, спрямоване на ескалацію в регіоні для досягнення своїх руйнівних цілей". РФ також закликала до термінового засідання Ради безпеки ООН 12 січня для обговорення цього питання.

"Ми рішуче засуджуємо ці безвідповідальні дії Сполучених Штатів і їхнії союзників", – заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

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Іран, який підтримує збройні угруповання на Близькому Сході, включно з хуситами і ХАМАСом, також "рішуче засудив" удари США і Британії, назвавши їх "незаконними та ескалаційними".

Водночас радник прем'єр-міністра Іраку Фаді Аль-Шаммарі попередив 12 січня, що Захід розширює конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, а також посилює напругу в регіоні.

Удари по хуситах у Ємені – як це коментують у Британії та США

Звинувачуючи хуситів в ігноруванні "неодноразових попереджень", прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що удари були "необхідними та пропорційними".

"Незважаючи на неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжували здійснювати напади в Червоному морі, зокрема і проти військових кораблів Великої Британії та США лише цього тижня", – сказав Сунак.

Він додав, що британський флот продовжує патрулювати Червоне море для стримування подальшої агресії хуситів, "і ми закликаємо їх припинити свої атаки та вжити заходів для деескалації".

Міністр оборони Британії Грант Шеппс додав: "Загроза невинним життям і світовій торгівлі стала настільки великою, що ці дії були не тільки необхідні, це був наш обов’язок – захистити судна та свободу судноплавства".

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що цілями ударів були "об’єкти, пов’язані з безпілотними літальними апаратами, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами та можливостями повітряного спостереження хуситів".

У спільній заяві США, Британії, Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії та Південної Кореї йдеться, що "метою залишається деескалація напруженості та відновлення стабільності в Червоному морі".

Нагадаємо, Британія та США в ніч проти 12 січня завдали ударів з моря та повітря по об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на їхні кількамісячні руйнівні атаки по торговельних суднах у Червоному морі. Атаки з боку хуситів порушують морську торгівлю через Суецький канал – важливий шлях, що з'єднує Європу з Азією та Близьким Сходом, що призводить до затримань і зростання цін для споживачів.

Хусити – збройний рух, який спонсорується Іраном, і за останнє десятиліття встановив контроль над більшою частиною Ємену. Від жовтня 2023 року хусити атакують судноплавство в гирлі Червоного моря, стверджуючи, що це робиться на підтримку терористів ХАМАС, які воюють із ізраїльськими військами.

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