Бюджет Росії тріщить по швах: доходи від нафти обвалилися на трильйони

Бюджет Росії / © Associated Press

Реклама

Нещодавно Росія втратила щонайменше мільярд доларів завдяки точковим та масованим атакам українських безпілотників на ключові балтійські порти. Тепер же дефіцит російського бюджету вже перевищив річний план. Усе через різке падіння доходів від нафти та газу.

Про суттєве скорочення доходів від нафтогазової промисловості у Росії повідомляє місцеве Міністерство фінансів.

Нафтова криза у Росії: дефіцит бюджету перевищив річний план

З даних росіян стало відомо, що вже станом на квітень 2026 року дефіцит країни-агресорки перевищив річний план. Попри те, що РФ змогла заробляти на нафті доволі довго у період загострення конфлікту в Ірані.

Реклама

Росіяни називають власні доходи «тривожними». Причиною, яку вказують у звітах, є «знищення цін на нафту». Водночас Мінфін РФ заявляє, що дефіцит утворився через випереджальне фінансування видатків.

Сумарні доходи країни-агресорки впали до 106,5 млрд доларів (на 8,2%). У той час як витрати зросли на 17%, до понад 166,6 млрд доларів.

Дефіцит склав 58,7 млрд доларів, що є 1,9% ВВП Росії. За останній рік дефіцит збільшився майже вдвічі.

Перекрити розриви у витратах та доходах, найімовірніше, самотужки не вдасться. Тому РФ буде змушена позичати кошти.

Реклама

За період січня-березня 2026 року доходи від нафтогазової промисловості РФ скоротилися на 45,4%. Росіяни змогли заробити 18,5 млрд доларів.

Роль України у російській нафтовій кризі

Нагадаємо, Сили оборони України роблять усе можливе, аби російська економіка страждала. Так, українські дрони прилітають по нафтових терміналах та інших критично важливих об’єктах.

Востаннє прилетіло сьогодні, 9 квітня. У Краснодарському краї РФ уночі лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що палає об’єкт нафтової інфраструктури. Під удар потрапила Кримська лінійна виробничо-диспетчерська станція.

Днями «прильоти» фіксували у тимчасово окупованих Криму та Луганську. Успішна атака Сил оборони пошкодила логістичний вузол росіян у Криму. Також вдалося уразити особовий склад.

Реклама

Найрезонанснішим за останній час став удар по нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії. Попри наявність там російського ЗРК «Панцир», Силам оборони вдалося завдати прицільного удару.