Бійці легіону "Свобода Росії" провели ніч на території РФ (фото)

Добровольці виклали своє фото з прапором.

Добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що ніч проти 13 березня провели на території РФ.

Про це бійці повідомили в телеграм-каналі.

Бійці легіону "Свобода Росії" опублікували фото в сутінках зі своїм прапором на тлі житлового будинку.

"Вдома і дихається краще, і приємніше відпочивати. Ночуємо у рідних краях", – йдеться в короткому дописі.

Нагадаємо, після прориву російського кордону 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" залишились на території Курської та Бєлгородської областей. Вони анонсували "гарячу ніч".

Як повідомив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський після боїв селище Тьоткіно Курської області перетворилося на "сіру зону".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Росії тепер війна? 12 березня у Бєлгородській та Курській областях - хроніка подій від ТСН!

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