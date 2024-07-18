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Російські партизани спалили військову техніку окупантів (відео)

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Російські партизани спалили військову техніку окупантів (відео)

Боєць легіону "Свобода Росії" / Фото: Telegram

Свідомі люди продовжують чинити спротив злочинному режиму Путіна.

У Пермському краї партизани спалили кілька одиниць військової техніки на аеродромі МВ РФ. Завдання виконали бійці опору легіону "Свобода Росії".

Про це йдеться у повідомленні легіону в Telegram.

"Поки наші дрони та арта знищують техніку на полі бою, ви не даєте їй доїхати навіть до лінії зіткнення. Передаємо кожному бійцю опору подяку та підтримку від легіонерів! Будьте хоробрими і продовжуйте  тільки разом переможемо"

Там закликають приєднуватися до легіону, щоб путінський терор має бути закінчено.

Нагадаємо, російські добровольці "Сибірського батальйону" та легіону "Свобода Росії" звернулися до військових російської армії, які беруть участь у нових боях на Харківщині. Окупантів закликали переходити на їхній бік або здаватися у полон, щоб зберегти своє життя і не померти у м'ясних штурмах.  

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