Бійці РДК ведуть успішний наступ на Бєлгородщині: окупанти вже перекидають резерви на свій кордон

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" взяли в полон вже майже три десятки російських окупантів. Ця цифра росте разом з втратами серед загарбників.

Російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з окупантами у Бєлгородській та Курській областях, задіявши весь наявний потенціал та резерви.

Про це розповів голова штабу РДК Олександр "Фортуна" в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні йде поступове просування, розвиток наступу, успіху, ми задіюємо весь потенціал, наші резерви. Поки що в нас іде просування по всій лінії зіткнення. Зараз складно зробити точний аналіз (втрат російських окупантів - ред.). Станом на вчора (18 березня - ред.) там понад 600 осіб втрат у живій силі і достатня кількість техніки. Трохи пізніше будуть зведення, оскільки бої тривають, цифра збільшується кожні 5 хвилин", - розповів він.

Водночас Олександр "Фортуна" спростував заяви Путіна про те, що російські добровольці втратили 1,5 тисячі воїнів.

"Я можу сказати, що це не відповідає дійсності абсолютно. Втрати є. Але втрати не тих масштабів, про які заявляє Володимир Путін і Міністерство оборони РФ. Там працює стара добра "школа Конашенкова" з намальованими втратами неймовірними", - сказав керівник штабу РДК.

Він також повідомив, що за час активізації російські добровольці взяли 27 полонених окупантів, і ця кількість зростає. Кремлівська влада кидає на охорону свого кордону тепер не лише прикордонників, а й механізовані війська.

"На сьогоднішній момент це прикордонники, частина мотопіхоти почала вплутуватися в бої. Це свідчить про те, що ми досягаємо однієї з наших військових цілей - перекидання військ із фронту на захист кордону, і також у секторі присутні різні спецпідрозділи Міноборони РФ, їх невелика кількість", - додав Олександр "Фортуна".

Рейд російський добровольців: останні новини

У неділю, 17 березня, у "Сибірському батальйоні" заявили про звільнення адміністрації Горьковського Бєлгородської області. Це сталося після того, як добровольці взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно

Того ж дня, 17 березня, бійці “Російського Добровольчого Корпусу” і “Сибірського батальйону” оголосили про звільнення села Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області Росії.

З огляду на це в Бєлгороді влада РФ вирішила вивезти з регіону дев’ять тисяч дітей. Передумовою для цього стали періодичні обстріли території.

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