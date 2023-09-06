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Бійці РДК заявили про новий рейд у прикордонній смузі РФ і показали відео бою

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Бійці РДК заявили про новий рейд у прикордонній смузі РФ і показали відео бою

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) / Фото ілюстративне / Фото: УНІАН

РДК під час нового рейду по прикордонню РФ ліквідували 11 окупантів.

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) заявили про новий вогневий рейд у прикордонній смузі РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал РДК.

"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щонайменше один співробітник російської ФСБ загинув, ще близько 10 поранено.

Нагадаємо, попередній раз "Російський добровольчий корпус" повідомляв про свій рейд до Брянської області 4 вересня. Тоді було ліквідовано двох працівників прикордонної служби ФСБ Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1240
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