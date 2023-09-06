Бійці РДК заявили про новий рейд у прикордонній смузі РФ і показали відео бою

РДК під час нового рейду по прикордонню РФ ліквідували 11 окупантів.
Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) заявили про новий вогневий рейд у прикордонній смузі РФ.
Про це повідомляє Telegram-канал РДК.
"Представники РДК, спільно із суміжними підрозділами, провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній смузі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що щонайменше один співробітник російської ФСБ загинув, ще близько 10 поранено.
Нагадаємо, попередній раз "Російський добровольчий корпус" повідомляв про свій рейд до Брянської області 4 вересня. Тоді було ліквідовано двох працівників прикордонної служби ФСБ Росії.
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