В аеропорту сталася бійка через черги: як правило авіакомпанії спричинило хаос

Черги в аеропорту / © AP

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В аеропорту Барселони, Іспанія, стався інцидент за участі пасажирів авіакомпанії Ryanair. За повідомленнями очевидців, ситуація на стійках здачі багажу вийшла з-під контролю: утворилися довгі черги, люди сварилися, а деякі — навіть почали битися.

Про це повідомило видання Express.

Причиною став наплив пасажирів, які через правила авіаперевізника не могли здати валізи раніше ніж за дві години до вильоту.

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Про ситуацію повідомила користувачка TikTok на ім’я Кімберлі. За її словами, приїзд за дві години до рейсу не допоміг уникнути затримок. На відео видно сотні людей у звивистих чергах. Кімберлі заявила, що разом з іншими пасажирами змушена була в останній момент проситися до початку черги, оскільки до вильоту залишалося 40 хвилин, а їй ще треба було пройти паспортний контроль.

«Це, чесно кажучи, найбожевільніше, що ми коли-небудь переживали. Отже, ви можете залишити свій багаж лише за дві години до вильоту вашого рейсу. Через це й утворюється величезна черга», — зазначила жінка.

Інші користувачі також публікували кадри з аеропорту Барселони, деякі з них зазначали, що через ситуацію дуже багато людей пропустили свої рейси.

У коментарях до відео глядачі ділилися власними історіями. Один із них порадив не брати зареєстровану валізу саме через подібні черги, а інший наголосив, що ситуація повторюється кожного разу. А хтось із пасажирів зазначив, що під час останньої поїздки пройшов контроль без затримок.

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На сайті Ryanair зазначено, що стійки здачі багажу відкриваються щонайменше за 2 години до запланованого часу вильоту й закриваються за 40 хвилин. Компанія радить усім пасажирам прибувати до аеропорту заздалегідь, а також звертати увагу на час очікування на перевірку безпеки в конкретному аеропорту.

До Ryanair звернулися за коментарем щодо ситуації в Барселоні, але відповіді наразі немає.

Нагадаємо, цього літа Європу можуть охопити масові затримки та скасування авіарейсів. Повітряний простір перевантажений, а технічні та кадрові проблеми лише загострюються.