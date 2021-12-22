Бійка перед Різдвом: в аеропорту Маямі двоє туристів накинулися на поліцеських

Бійка перед Різдвом: в аеропорту Маямі двоє туристів накинулися на поліцеських

Їм загрожує великий штраф і можлива заборона на польоти.

Бійка перед Різдвом - двом мандрівникам пред'явили звинувачення через сутичку з поліцією в аеропорту Маямі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 грудня.

Самовидці розповіли - один турист зупинив візок працівника летовища, аби той надав йому інформацію про його затриманий рейс. Утім, службовець зробити цього не міг - тож зрештою покликав на допомогу поліцію. Мандрівник почав битися з правоохоронцями. І закликав інших вступитися - тож, коли до правоохоронців прибуло підкріплення, у бійку втрутився ще один пасажир.

Зрештою, учасників сутички затримали і пред'явили звинувачення - зокрема, за бійку і спротив арешту. Їм загрожує великий штраф і можлива заборона на польоти. У поліції ж кажуть - перед Різдвом в Америці різко зросла кількість подорожей, а з ними і конфліктів у транспорті.